Окупанти роздягали чоловіка, не давали воду та їжу, а також декілька днів утримували його без верхнього одягу в ямі на відкритому повітрі.

В Україні заочно судитимуть трьох російських військових, які знущалися та закопували у землю мешканця Київщини. Вони тиждень катували чоловіка.

Як повідомляє Офіс генерального прокурора, завершено спеціальне досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно трьох військовослужбовців РФ, яким інкриміновано порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

"Розслідуванням встановлено, що військові збройних сил РФ у березні 2022 року, перебуваючи у тимчасово окупованому с. Гавронщина Макарівської ОТГ Бучанського району, жорстоко поводилися з цивільною особою. Впродовж тижня вони знущалися над місцевим мешканцем – завдавали тілесних ушкоджень, погрожували вогнепальною зброєю, зв’язували руки та ноги мотузкою", - розповіли у відомстві.

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Крім того, окупанти роздягали чоловіка, закопували в холодний грунт, не надавали води, їсти та одяг. Загарбники декілька днів утримували українця без верхнього одягу в ямі на відкритому повітрі.

Окупанти катують та вбивають українців: останні новини про воєнні злочини РФ

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Снігурівці виявили катівню окупантів. Рашисти жахливо знущалися з людей. Окрім цього нещодавно розкрили особи нелюдей, які під Києвом окупанти зґвалтували вагітну та вибили їй зуби.

А на Херсонщині рашисти катували навіть дітей. Омбдусмен розповів жахливі подробиці про катівні окупантів:

"Тортури, побиття, сексуальне насильство, але чоловіків і жінок разом — не тримали. При чому, їх не випускали тижнями. Навіть в туалет треба було ходити жінкам при чоловіках, а чоловікам – при жінках".

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