Найбільшу кількість сексуальних злочинів загарбники вчинили на території Київської, Херсонської, Харківської, Запорізької, Луганської та Чернігівської областей.

Відкрито 43 кримінальних провадження, які стосуються сексуальних злочинів окупантів проти мирного населення.

Про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко під час 83-го засідання комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок в онлайн форматі.

"Сьогодні діяльність правоохоронних органів України спрямована на те, щоб задокументувати всі воєнні злочини, які вчиняє РФ. Серед них є і сексуальні злочини проти мирного населення. Уже відкрито 43 кримінальних провадження, серед них є ті, у яких є повторні епізоди або кілька потерпілих", – сказала вона.

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За її словами, найбільшу кількість сексуальних злочинів загарбники вчинили на території Київської, Херсонської, Харківської, Запорізької, Луганської та Чернігівської областей.

Павліченко розповіла, що у Нацполіції було створено спеціалізовані поліцейські мобільні групи з виявлення виключно випадків сексуального насильства на деокупованих територіях і завдяки їх роботі вдалося зібрати чимало свідчень та показів про такі злочини.

Вона зазначила, що це ще не остаточний список, а розслідування тривають.

"Такі розслідування мають свою специфіку, пов'язана з тим, що часто люди не хочуть говорити про такого типу злочини", - додала вона.

Тому підготовлено інформаційні брошюри, які поліцейські дають цивільному населенню на деокупованих територіях, яке потенційно могло постраждати від сексуальних злочинів російських окупантів, де сказано як повідомити, куди повідомити, як спілкуватися з постраждалою особою.

Комітет з ліквідації дискримінації щодо жінок

Цей комітет є органом незалежних експертів, який здійснює моніторинг виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок.

Він складається з 23 експертів з прав жінок з усього світу.

Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (CEDAW) є інструментом, який допомагає жінкам у всьому світі вносити зміни у своє повсякденне життя.

У країнах, які ратифікували цю угоду, CEDAW виявилася важливою у протистоянні наслідкам дискримінації, що включають насильство, бідність і відсутність правового захисту, а також відмову у спадщині, правах власності та доступі до кредитів.

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