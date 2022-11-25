Він отримав 10 років позбавлення волі.

В Україні до 10 років позбавлення волі засудили російського військовослужбовця, який знущався з мирних людей та погрожував їм розстрілом.

Про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора. У суді доведено, що чоловік відбирав у місцевих мешканців мобільні телефони та заощадження. Його визнано винним у порушенні законів і звичаїв війни (частина 1 статті 438 КК України).

"За публічного обвинувачення прокурорів Ніжинської окружної прокуратури Чернігівської області до 10 років позбавлення волі засуджено військовослужбовця РФ, який під час окупації армією держави-агресора села Старий Биків жорстоко поводився з його мешканцями", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Росіянин вимагав у людей дані про розташування військовослужбовців Збройних Сил України, погрожуючи їм розстрілом.

Коли він не отримав від них інформації, то ув'язнив одну із жінок у погребі. Вона провела два дні із зв’язаними за спиною руками та заклеєними скотчем очима без води та їжі. При цьому російський військовослужбовець постійно погрожував жінці фізичним та сексуальним насильством.

Вироки російським військовим в Україні

Раніше повідомлялося, що командира танку армії Російської Федерації, який брав участь у спробах захоплення Чернігова, засудили до 8 років та 6 місяців тюрми.

12 років ув'язнення отримав російський танкіст на прізвисько "Філ", який обстрілював цивільних у Маріуполі. Встановлено, що він зробив щонайменше 20 пострілів по багатоповерхівках.

Раніше в Україні було засуждено до довічного ув'язнення російського військового Вадима Шишимаріна. Він вбив мирного мешканця Сумської області. Пізніше суд пом'якшив вирок, призначивши 15 років ув'язнення.

Також в Одесі до 15 років ув’язнення засудили гранатометника "ДНР", який у 2014 році приєднався до терористичної організації.

Вас також можуть зацікавити новини: