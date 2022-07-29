Замість довічного позбавлення волі його засудили до 15 років ув'язнення.

Київський апеляційний суд змінив вирок військовослужбовцю Російської Федерації Вадиму Шишимаріну, який вбив мирного мешканця Сумської області.

Про це повідомляють у прес-службі Київського апеляційного суду.

Сьогодні колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту на вирок Солом’янського районного суду Києва, яким Шишимаріна було визнано винним у порушенні ч. 2 ст. 438 "Порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством" та засуджено до довічного ув’язнення.

Апеляційну скаргу суд задовольнив частково. Вирок Солом’янського районного суду міста Києва від 23 травня 2022 року змінили, призначивши йому покарання у виді 15 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН раніше, Вадима Шишимаріна засуджено за вбивство мирного мешканця Сумської області. Це перший вирок російському військовому з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.

Під час проголошення останнього слова у суді він заявив, що розкаюється.

"У той момент я нервував, йшли бойові дії, і не хотів вбивати. Але так сталося... згодом я зрозумів, що краще здатися в полон", - сказав окупант.

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