Наразі рішення щодо кількості танків ще не ухвалене.

У Великобританії розглядають можливість передачі Україні 12 бойових танків Challenger 2.

Про це повідомляє британський телеканал Sky News. Зокрема, британський уряд розглядає можливість передачі Україні танків Challenger 2, які можуть бути задіяні на полі бою проти російських сил, але таке рішення ще не ухвалене. Зокрема, імовірно, йдеться про 12 танків.

Водночас колишній глава Генерального штабу британської армії, генерал Річард Даннатт вважає, що в Україну треба відправити не менше 50 танків для того, аби реально вплинути на ситуацію на полі бою. Даннатт розкритикував повідомлення, що Британія, імовірно, запропонує 12 танків.

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"Як видається, 12 танків – це чисто символічно. Я б запропонував надання 25, 30 або навіть не менше 50 танків. Це б принесло реальні зміни", - сказав він.

Він пояснив, що Україна, імовірно, зіткнеться з ситуацією, що РФ організує "певну форму наступу" наприкінці зими або на початку весни, тому, потреба у додатковій допомозі від Заходу "як ніколи зростає".

"Якщо ми вирішимо надати їм (українцям – УНІАН) танки і бойові машини піхоти, вони повинні бути достатньо сильними для підготовки серйозного контрнаступу", - додав Даннатт.

При цьому, як зазначає видання, якщо відповідне рішення буде ухвалене щодо незначної кількості танків, Великобританія стане першою країною Заходу, яка відправить основні бойові танки в Україну.

Що таке танки Challenger 2

Challenger 2 - основний бойовий танк сухопутних військ Великобританії, який стоїть на озброєнні британської армії з 1994 року. Танк оснащений 120-мм нарізною гарматою і 7,62-мм ланцюговою гарматою.

Танки для України

11 січня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу про необхідність надання Україні танків західного виробництва.

При цьому кілька днів тому ЗМІ повідомили, що в британському уряді розглядають передачу Україні бойових танків Challenger 2.

А 11 січня на Даунінг-стріт підтвердили, що британський уряд планує передати Україні бойові танки Challenger 2 для протистояння російським окупантам.

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