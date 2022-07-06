Про це заявив міністр оборони Маріуш Блащак.

До Польщі перекидають британський танковий підрозділ для посилення східного флангу НАТО на тлі російської агресії.

За словами міністра оборони Маріуша Блаща, "британський танковий підрозділ Challenger прибуває до Польщі з метою підкріплення сил союзників, що вже знаходяться в країні".

Це ще один вагомий доказ британської підтримки східного флангу", - підкреслив Блащак.

Додамо, що раніше британське Міноборони анонсувало "одне з найбільших з розгортань військ з часів Холодної війни". Близько 8 тисяч британських солдатів, десятки танків і понад 100 бойових броньованих машин будуть розміщені в країнах Європи - від Фінляндії до Північної Македонії.

НАТО офіційно визнав Росію стратегічною загрозою

У прийнятій напередодні нової стратегічної концепції Північноатлантичного альянсу Росія названа "найзначнішою і прямою загрозою безпеці союзників і миру і стабільності в євроатлантичному регіоні".

Зокрема, сказано, що Росія прагне встановити сфери впливу і прямого контролю за допомогою примусу, підривної діяльності, агресії і анексії.

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