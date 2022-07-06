До Польщі перекидають британський танковий підрозділ для посилення східного флангу НАТО на тлі російської агресії.
За словами міністра оборони Маріуша Блаща, "британський танковий підрозділ Challenger прибуває до Польщі з метою підкріплення сил союзників, що вже знаходяться в країні".
Це ще один вагомий доказ британської підтримки східного флангу", - підкреслив Блащак.
Додамо, що раніше британське Міноборони анонсувало "одне з найбільших з розгортань військ з часів Холодної війни". Близько 8 тисяч британських солдатів, десятки танків і понад 100 бойових броньованих машин будуть розміщені в країнах Європи - від Фінляндії до Північної Македонії.
НАТО офіційно визнав Росію стратегічною загрозою
У прийнятій напередодні нової стратегічної концепції Північноатлантичного альянсу Росія названа "найзначнішою і прямою загрозою безпеці союзників і миру і стабільності в євроатлантичному регіоні".
Зокрема, сказано, що Росія прагне встановити сфери впливу і прямого контролю за допомогою примусу, підривної діяльності, агресії і анексії.