ЗМІ розкрили, як готувалася зустріч Путіна з "матерями мобілізованих"

Президент РФ Володимир Путін провів зустріч з "матерями мобілізованих". Однак лише у трьох з 16 жінок були сини, яких призвали на війну.

При цьому 11 з 16 учасниць зустрічі працюють або в бюджетних організаціях, або в провладних громадських рухах. Про це повідомляє "Медуза" з посиланням на два джерела в адміністрації Путіна.

За словами співрозмовників, ідея заходу з'явилася через численні претензії до ходу мобілізації з боку новоспечених військових та їхніх близьких.

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"Мобілізація торкнулася багатьох, багато її побоюються досі. Було важливо показати, що президент в курсі проблем і не забуває про людей", — пояснило одне з джерел.

Однак під час підготовки виявилося, що "знайти потрібну кількість матерів складно".

"До президента люди з вулиці прийти не можуть. Мало що вони запитають, чого вимагатимуть, інциденти можуть бути неприємні", - заявив співрозмовник.

Зазначається, що жінок для зустрічі шукали за двома напрямками. Кількох з них підібрали співробітники адміністрації Путіна, а інших - шукали по регіонах. "Пріоритетними" кандидатками були чиновниці, які давно працюють на державу, бюджетниці, а також члени "Єдиної Росії" і "Загальноросійського народного фронту". За задумом, учасниці зустрічі повинні були або "входити у вертикаль", або "знати, коли і що потрібно сказати".

Зазначається, що обрані для зустрічі "матері мобілізованих" згадували не лише свої регіони, а й губернаторів, та інших чиновників, за протекцією яких прибули.

Мобілізація в Росії: проблеми та останні новини

22 Листопада Організатор Ради матерів і дружин Ольга Цуканова звернулася до Путіна з проханням зустрітися з російськими матерями, а не з кишеньковими жінками, які зададуть зручні питання.

Путіна це не зупинило, і 25 листопада він провів зустріч з нібито матерями військових, беруть участь у війні в Україні. ЗМІ встановили, ким були ці жінки і які посади вони займали в провладних структурах.

Водночас було вжито заходів, щоб заглушити невдоволення серед мобілізованих та їхніх родичів. У Російській Федерації 1 грудня вступив в силу заборона на розголошення будь-якої інформації про армію. Тепер будь-які скарги на погані умови служби, відсутність підготовки або недолік матеріально-технічного забезпечення завдає шкоди РФ.

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