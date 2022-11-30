Правозахисники вже говорять про порушення конституційних прав росіян.

В Російській Федерації з 1 грудня вступає в силу заборона на розголошення будь-якої інформації про армію. Тепер будь-які скарги на погані умови служби, відсутності підготовки або нестачі матеріально-технічного забезпечення завдає шкоди РФ.

За даними видання "Север.Реалии", незадоволених росіян намагаються змусити мовчати, в іншому випадку їм загрожує статус іноагента з усіма наслідками, що випливають. Згідно з наказом ФСБ, будь-які розповіді мобілізованих або їх родичів про брак одягу, їжі, про іржаві автомати та відсутность патронів, про погрози командирів або про відсутність підготовки перед відправкою в зону бойових дій завдають шкоди Росії.

"Це батіг для всіх авторів відео та заяв про погані умови для мобілізованих, які зараз з'являються в Інтернеті. Влада в черговий раз закручує гайки. Це стосується не тільки іноземних агентів, а й звичайних громадян, які теж можуть бути визнані розповсюджувачами інформації, що шкодить Російській Федерації. Цей закон суперечить закону Про державну таємницю, в якому ясно сказано, що держтаємницею не може бути визнана інформація, що стосується порушень прав людини", - зазначив глава громадського руху "Громадянин та армія" Сергій Кривенко.

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При цьому він вказав, що в переліку вказана інформація, яка не є держтаємницею в Росії.

Вже є прецеденти, коли за скарги на керівництво РФ, критику війни в Україні, росіян карали рублем. Так, в Батайську суд оштрафував на 30 тисяч рублів сестру мобілізованого за "дискредитацію" армії. Дівчина всього лише опублікувала на ресурсі "Батайськ місто" Відео її 23-річного брата, якого відправили вбивати українців. Російські військові в ролику поскаржилися на командування, яке не забезпечило їх озброєнням і обмундируванням. При цьому дружини і матері військових написали скарги на погане забезпечення і зажадали повернути мобілізованих.

Крім того, в армії РФ придумали ще один спосіб карати незговірливих мобілізованих. Морські піхотинці 155-ї бригади написали лист зі скаргою на командування, яке кидає їх у "незрозумілий наступ". Їх залишили на позиціях у Павлівці, яку окупанти захопили 14 листопада.

"Думаю, вони хочуть повністю всіх неугодних ліквідувати, а під час бойових дій це не проблема, а навіть дуже легко... залишають 100-150 осіб, і таку ж приблизно кількість виводять – може, більше. Нас міняти не будуть, так як ми отримали завдання зміцнювати оборону в Павлівці і готуватися до штурму", - розповів журналістам один з контрактників.

За його словами, у російських військових пригнічений стан через велику кількість трупів-за час перебування біля Павлівки загинули 450-500 осіб. Російський окупанти поскаржився на постійні артобстріли по скупченнях солдатів "через дебілів офіцерів та непотрібні штурми".

Активістка Ради матерів та дружин мобілізованих Ольга Цуканова зазначила, що родичі російських військових виступають за скасування наказу ФСБ №547 і вже звернулися до президента, міністра оборони і депутатів Держдуми.

"Крім цього наказу з 1 грудня ще й вступає в силу Федеральний закон про недопущення розкриття методів роботи спецслужб і органів влади у сфері мобілізації. І цей Федеральний закон, і 547-й наказ ФСБ фактично забирає у людей можливість повідомляти про будь-яке свавілля, що відбувається в армії. Виходить, що мама або дружина в такій ситуації зможуть тільки по-тихому віддати своє звернення про порушення у відповідну інстанцію і чекати відповіді. Які відповіді бувають, ми знаємо: суцільні відписки. Повідомити про це ЗМІ, зрадивши якісь факти розголосу, вони вже не зможуть. Тобто все працює у зворотний бік. Людей, які повідомляють про якісь злочинні дії, можуть переслідувати за цим Законом, а ті, хто скоює злочини, вони що – залишаться безкарними?"- обурена активістка.

Вона впевнена, що такі накази порушують конституційні права людей про доступ до інформації, а також відкривають шлях до переслідування журналістів, які жодною "дискредитацією" армії не займаються.

Репресії в Росії - що відомо

Наприкінці вересня редім Путіна посилив репресії через оголошення часткової мобілізації. Окремо, посилено поліцейські заходи.

На дорогах в окремих регіонах виставлені поліцейські блокпости, йдуть обшуки в будинках місцевих жителів, також проводяться пошуки людей, які спілкуються з українцями.

Крім того, з 1 грудня у Росії вступлять в силу поправки до закону про "іноземних агентів", спрямовані проти критиків і опонентів режиму Володимира Путіна. Відповідні поправки Путін затвердив у липні поточного року.

Під путитнские репресії потрапляють всі неугодні. Так, Іркутську затримали ветерана афганської та Чеченської воєн Володимира Тимофєєва, який критикував напад Росії на Україну.

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