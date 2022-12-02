Юрій Великий намагається підтримувати бойовий дух нації за допомогою гумору, тому часто публікує пародії на російське керівництво і його прихильників.

Відомий актор студії "Квартал 95" Юрій Великий, який прославився пародіями на Володимира Зеленського, опублікував новий смішний ролик. Шанувальників він розсмішив пародією на зустріч Путіна з нібито матерями загиблих російських солдатів. Відео було опубліковано на YouTube-каналі Великого.

Оскільки в мережі заговорили, що зустріч Путіна - це постанова, а "матері вбитих військових" - це зовсім не матері, а актриси, Юрій не зміг пропустити цю тему як потенційний сюжет.

Ось що Великий сказав на відео в ролі Путіна:

"Я вважаю, що це (померти в Україні, - ред) набагато краще, ніж безславно окочуритися тут від алкоголізму або просто потрапивши в ДТП. У нашій країні, як ви розумієте, варіантів небагато".

Також "Путін" на відео сказав, що особисто дзвонить всім російським окупантам на фронт, і всі вони "говорять про матерів": "І матеряться до тих пір, поки я трубку не кину".

Відзначимо, що рані у нього вже була пародія на Міноборони РФ, яке намагається виправдати свої поразки на фронті.

"Хочу зазначити, що на 183-й день нашої триденної "спецоперації", ми досягли небувалих успіхів. Ці успіхи настільки небувалі, що їх ніколи і не бувало", - зобразив Юрій Великий "брифінг" Міноборони РФ.

Нагадаємо, Юрій Великий розповів про хейт на свою адресу.

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