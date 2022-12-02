Відомий актор студії "Квартал 95" Юрій Великий, який прославився пародіями на Володимира Зеленського, опублікував новий смішний ролик. Шанувальників він розсмішив пародією на зустріч Путіна з нібито матерями загиблих російських солдатів. Відео було опубліковано на YouTube-каналі Великого.
Оскільки в мережі заговорили, що зустріч Путіна - це постанова, а "матері вбитих військових" - це зовсім не матері, а актриси, Юрій не зміг пропустити цю тему як потенційний сюжет.
Ось що Великий сказав на відео в ролі Путіна:
"Я вважаю, що це (померти в Україні, - ред) набагато краще, ніж безславно окочуритися тут від алкоголізму або просто потрапивши в ДТП. У нашій країні, як ви розумієте, варіантів небагато".
Також "Путін" на відео сказав, що особисто дзвонить всім російським окупантам на фронт, і всі вони "говорять про матерів": "І матеряться до тих пір, поки я трубку не кину".
Відзначимо, що рані у нього вже була пародія на Міноборони РФ, яке намагається виправдати свої поразки на фронті.
"Хочу зазначити, що на 183-й день нашої триденної "спецоперації", ми досягли небувалих успіхів. Ці успіхи настільки небувалі, що їх ніколи і не бувало", - зобразив Юрій Великий "брифінг" Міноборони РФ.
Нагадаємо, Юрій Великий розповів про хейт на свою адресу.