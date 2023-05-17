Ремонт пошкодженої установки Patriot можна здійснити в польових умовах, кажуть джерела видання.

Зенітно-ракетна установка Patriot, яка брала участь у відбитті російської ракетної атаки на Київ в ніч на 16 травня, отримала мінімальні пошкодження. Про це три американських чиновника повідомили CNN на умовах конфіденційності.

"США направили інспекторів для перевірки системи у вівторок після того, як українці сказали, що система, ймовірно, була пошкоджена", - передає видання слова одного з чиновників.

Джерела заявили, що зенітно-ракетний комплекс все ще знаходиться в робочому стані, а радіолокаційна складова, тобто найскладніша і найцінніша частина комплексу, взагалі не постраждала. Співрозмовники видання запевняють, що знімати потерпілий Patriot з бойового чергування для проведення ремонту не потрібно.

Відео дня

Відзначається, що повна батарея Patriot складається з шести основних компонентів – генераторів, радара, станції управління, антени, пускових установок і ракет-перехоплювачів. Компоненти працюють разом, але вони можуть бути рознесені на місцевості в деякому віддаленні один від одного. Який саме компонент постраждав, досі не розкривається.

Пошкодження ЗРК Patriot в Києві - що відомо

У ніч на 16 травня російські окупанти масовано атакували Київ ракетами декількох типів, у тому числі шістьма "Кинджалами". Українські військові заявили, що перехопили всі російські ракети, в тому числі "незбивні" "Кинджали".

Російське Міноборони у звичній манері відзвітувало про успішне враження всіх цілей у цій атаці. Зокрема було заявлено про знищення комплексу Patriot. Пізніше американське видання CNN повідомило, що Patriot дійсно отримав пошкодження, хоча і не був знищений.

Сьогодні ряд західних видань написали, що установка ППО отримала незначні пошкодження, які не заважають її роботі. Цю ж інформацію підтвердили і в повітряних силах ЗСУ.

Вас також можуть зацікавити новини: