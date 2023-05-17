Також цим ударом російські окупанти нібито уразили багатофункціональну радіолокаційну станцію.

У Міністерстві оборони Російської Федерації стверджують, що під час атаки по Києву 16 травня ударом гіперзвукового комплексу "Кинджал" нібито було знищено пʼять пускових установок комплексу Patriot.

Як повідомляє прес-служба російського оборонного відомства в Telegram, також нібито було уражено багатофункціональну радіолокаційну станцію.

"За достовірно підтвердженими даними, 16 травня в результаті удару гіперзвуковим ракетним комплексом "Кинджал" в місті Київ були вражені і повністю знищені багатофункціональна радіолокаційна станція, а також 5 пускових установок зенітного ракетного комплексу Patriot виробництва США", – йдеться у повідомленні Міноборони РФ.

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"Знищення" Patriot в Україні: що відомо

Після масованої атаки РФ по Києву, коли було збито одразу 6 ракет "Кинджал", в Росії заявили про ураження в Україні комплексу Patriot. Українська сторона заяви Кремля не коментувала, водночас у США цю інформацію не підтвердили.

Згодом телеканал CNN повідомив, що російські війська не знищили систему Patriot під час атаки "Кинджалами". Проте комплекс могли пошкодити.

17 травня стало відомо, що установка Patriot, яка брала участь у відбитті російських ракет під час атаки на столицю вночі 16 травня, все ж отримала мінімальні пошкодження. За даними американських чиновників, комплекс не потрібно вивозити на ремонт за межі України.

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