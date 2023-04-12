Лимансько-Куп’янський напрямок залишається лідером за артилерійськими обстрілами.

За останню добу на Бахмутському напрямку ворог здійснив 225 обстрілів, 126 окупантів було знищено, 184 – поранено.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі інформаційного телемарафону. "Ворог продовжує атакувати в зоні нашої відповідальності на Бахмутському та Лимансько-Куп’янському напрямках. Зокрема, на Бахмутському напрямку за цю добу він здійснив 225 обстрілів, відбулося 22 боєзіткнення, 5 авіаударів. Було знищено 126 окупантів, 184 зазнали поранень. Також було знищено бойову машину десанту ворога, радіолокаційну станцію і 6 польових складів боєприпасів", - сказав речник.

За словами Череватого, Лимансько-Куп’янський напрямок залишається лідером за артилерійськими обстрілами.

Відео дня

"Ця доба не стала винятком: 414 разів з різних калібрів різних систем ворог обстріляв наші позиції. 9 боєзіткнень відбулося, 8 авіаударів. 50 окупантів знищено, 108 зазнали поранень. Знищено танк Т-72, безпілотник "Орлан-10" і станцію РЕБ", - повідомив Череватий.

Ситуація в Бахмуті

За добу українські військові відбили понад 70 ворожих атак, запеклі бої тривають за Мар'їнку та Бахмут. Загалом у Бахмуті дуже напружена ситуація. Там тривають важкі бої.

Вас також можуть зацікавити новини: