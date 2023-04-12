Їм на допомогу прийшла група вогневої підтримки українських Сил оборони, напад окупантів було відбито.

Шестеро прикордонників три години утримували позиції і відбивали атаки переважаючих сил окупантів в Бахмуті Донецької області.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України в Telegram. До них прибула група вогневої підтримки.

"Шестеро прикордонників Луганського загону протягом трьох годин тримали позиції та відбивали атаки противника. Через небезпеку повного оточення прибуло підкріплення: група вогневої підтримки", - йдеться у повідомленні.

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У ДПСУ зазначили, що наступ окупантів вдалося відбити завдяки вмілому використанню гранатометів та стрілецької зброї. Пізніше поранених евакуювали до безпечної зони.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Як повідомляв УНІАН, за останніми даними Генерального штабу Збройних сил України, на Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії і намагається взяти під повний контроль місто Бахмут. Тривають бої. Протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії неподалік населених пунктів Григорівка та Хромове.

Начальник Об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський заявив, що російські окупанти застосовують підрозділи десантників в районі Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки Донецької області.

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