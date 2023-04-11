Загиблому захиснику України нещодавно виповнилося 40 років.

Біля міста Бахмут Донецької області, за яке йдуть бої, загинув 40-річний велогонщик, член одного зі спецпідрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони України Костянтин Денека.

Воїн загинув 31 березня після того, як отримав уламкове порання, йдеться у повідомленні Верховної Ради України у Facebook. "Під Бахмутом загинув велогонщик Костянтин Денека... Навіть під час нетривалих звільнень боєць не нехтував улюбленою справою та відвідував двоколісні змагання… Вічна пам'ять Герою...", - зазначили у парламенті.

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Костянтин Денека загинув - що про нього відомо

Велогонщику 12 березня поточного року виповнилося 40 років. Костянтин Денека був членом однієї з велокоманд та у її складі став переможцем десятків всеукраїнських змагань.

У вересні минулого року спортсмен відвідав Бучу, яка пережила окупацію, щоб підтримати учасників велопробігу з нагоди Дня міста (відзначається 13 числа).

Бої за Бахмут - сьогодні це варто знати

Вранці 11 квітня Генштаб ЗСУ повідомив, що за Бахмут тривають бої. У Генштабі додали, що на Бахмутському напрямку ворог намагався наступати біля населених пунктів Григорівка та Хромове, але не домоглися успіхів. У боях за Бахмут супротивник зазнає серйозних втрат.

Командувач Східним угрупуванням військ генерал-полковника Олександр Сирський говорив, що захисники України під час боїв за Бахмут виснажили членів російської приватної військової компанії "Вагнера".

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