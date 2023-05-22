За його словами, із військової точки зору ця операція є незначною.

Терорист Ігор Стрєлков-Гіркін вибухнув істеричною публікацією про атаку на Бєлгородську область.

У своєму Телеграм-каналі Гіркін заявив, що на територію РФ нібито вдерлися "карателі з батальйону "Кракен" та зрадники-нацисти з "РДК" силою в неповний взвод".

За даними терориста, це наліт на прикордонний-перехід за підтримки танків і артилерії ЗСУ.

Відео дня

"Внаслідок цього їм вдалося просунутися на кілька сот метрів у глиб території "старої" Російської Федерації. Прикордонники та частини посилення прийняли бій, на допомогу прийшла штурмова авіація (вертольоти) і артилерія", - інформує терорист.

Гіркін назвав це "незначною сутичкою", яку він прогнозував раніше.

"Такі нальоти я передбачав раніше, як ймовірні ознаки швидкого наступу противника на інших фронтах - з метою відволікти сили і засоби ЗС РФ на більш надійне забезпечення "старого держкордону". Наскільки цей випад пов'язаний із майбутнім наступом ворога – покаже час", - зазначив Гіркін.

Тривога у Бєлгороді

Вчора у Бєлгороді розпочалася нконтрольована паніка у селі Головчино (Грайворонський район) атакували адміністративну будівлю. Telegram-канали писали про спробу "українських диверсантів" прорватися через російський кордон в Бєлгородську область.

Понеділок став ще більш тривожним для окупантів. Ранок почався з паніки на тлі масштабної атаки БПЛА та знищення одного з прикордонних з Україною пунктів. У місті на радіостанціях звучать тривожні повідомлення про евакуацію, росіян попереджають про те, що незабаром Бєлгород "стане вільним".

Росіяни заявили про оточення російського КПП "Грайворон". Воно розташоване поблизу сховища ядерної зброї. Тим часом Легіон "Свобода Росії" повідомляє про звільнення одного із сіл.

Вас також можуть зацікавити новини: