Горіла будівля адміністрації села Головчине.

Російська влада заявила про атаку квадракоптера на адміністративну будівлю у Грайворонському міському окрузі Білгородської області.

Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков написав у своєму Telegram-каналі, що вночі на будівлю адміністрації сільського поселення села Головчино з квадракоптера скинули вибуховий пристрій. В результаті атаки загорівся дах.

"За попередньою інформацією, постраждалих немає. Оперативні та аварійні служби на місці. Приступають до гасіння", - написав Гладков.

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Вибухи в Білгородській області: останні новини

Нещодавно російські Telegram-канали писали про спробу "українських диверсантів" прорватися через російський кордон в Білгородську область. Інші - спростовували цю інформацію.

Також пропагандисти заявляли про нібито обстріл хутора Старий, який знаходиться в 2,5 кілометрах від кордону, з танка.

На початку травня росіяни повідомляли, що водонапірну вежу в Білгородській області нібито атакував дрон-камікадзе з України.

Також нагадаємо, що на початку місяця невідомі безпілотники атакували військові та енергетичні об'єкти у Брянській і Білгородській області.

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