Це відбулося в районі залізничного депо, де ворог розмістив ремонтну базу, яка вже страждала, але ще не повністю зруйнована.

Зранку в районі залізничного депо в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунав надпотужний вибух. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі інформаційного телемарафону.

"Ранок для ворога розпочався зовсім не гарно. Був надпотужний вибух, який чув не лише Мелітополь, а й навколишні села. Цей вибух був поблизу залізничного депо. Ми чітко знаємо, що саме в тому місці ворог концентрує свою техніку та боєприпаси. Також, на жаль, на базі нашого депо розмістив ремонтну базу, яка вже страждала, але ще не повністю зруйнована", - розказав він.

Ситуація у Мелітополі - останні дані

Як повідомляв УНІАН, за два тижні на тимчасово окупованій частині Запорізької області було знищено понад 15 військових базувань російських загарбників. Зокрема, на території Мелітополя було знищено сім місць складування ворожої техніки та боєприпасів.

Відео дня

Тим часом у місті окупанти відбирають закордонні паспорти у колаборантів, щоб ті не втекли, та будують оборонні споруди. Зокрема, за даними мера Мелітополя Федорова, останніми днями спостерігається більше руху військової техніки саме через тимчасово окупований Мелітополь.

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