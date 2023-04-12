Останніми днями спостерігається більше руху військової техніки саме через тимчасово окупований Мелітополь.

Окупанти масово будують фортифікаційні споруди біля Мелітополя та мінують поля, готуючись до оборони.

"Фортифікаційні споруди, на жаль, вони будують вже майже рік. І сьогодні, якщо ми говоримо про те, що вже є побудоване, то це на проміжку дороги з Василівки до Мелітополя - побудовано щонайменше три лінії фортифікаційних споруд. Якісь з них краще оснащені, якісь гірше, але є і бетоновані конструкції, які вкрай добре можуть допомогти ворогу щодо захисту нашої території, на жаль", - повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

За словами Федорова, останніми тижнями окупанти почали будувати нові фортифікаційні споруди, здебільшого між Запорізькою та Донецькою областями, а також між Запорізькою та Херсонською. Крім цього, почали будувати ще одну фортифікаційну лінію поблизу Мелітополя.

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"Але не лише це вони роблять, щоб хоч якось захистити окуповану територію. Вони також почали масово мінувати поля, здебільшого поблизу Енергодара, Василівки, таким чином, перекопують всю нашу сільськогосподарську землю і наразі продовжують мінувати", - зазначив Федоров.

Міський голова повідомив, що останніми днями спостерігається більше руху військової техніки саме через тимчасово окупований Мелітополь, і ще більша наявність російських військових.

"Просто майже цілодобово їдуть військові КАМАЗи, військова техніка через Мелітополь у бік Бердянську. Номерні знаки на цих автівках майже всі закриті, на деяких з них видно 18 регіон… І це Удмуртія, тож вже з далеких країв вони тягнуть своє гарматне м’ясо", - сказав Федоров.

Ситуація у Запорізькій області

Як повідомляв УНІАН, за два тижні на тимчасово окупованій частині Запорізької області було знищено понад 15 військових базувань російських загарбників.

За даними британської розвідки, російські війська завершили створення трьох рубежів оборонних зон приблизно на 120 км в цьому секторі.

Крім того, в районі Енергодара Запорізької області російські війська активно мінують територію прилеглих населених пунктів та лісосмуги. Окупанти бояться контрнаступу ЗСУ.

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