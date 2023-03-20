Сергій Наєв наголосив на потребі України у сучасних зенітно-ракетних комплексах.

Після останнього ракетного удару російських окупантів по території України запаси гіперзвукових "Кинджалів" у РФ скоротилися до 49 штук.

Про це розповів командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв в інтерв'ю РБК-Україна.

"Під час удару 9 березня противник завдав черговий масований ракетний удар по території України із застосуванням 63 крилатих ракет. З них 31 - це Х-101/555, 20 "Калібрів", 6 одиниць Х-22 та 6 гіперзвукових "Кинджалів" - це 11 % від їх загальної кількості, на теперішній час у росіян залишилося 49 таких ракет", - сказав він.

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Наєв упевнений, що все це вкотре свідчить про потребу України у сучасних зенітно-ракетних комплексах.

Ракетні атаки РФ і ракети "Кинджал" - деталі

Остання масована ракетна атака РФ була 9 березня, окупанти запустили 95 ракет різного базування.

В Україні часто оголошується масштабна повітряна тривога через польоти російських літаків МіГ-31К, які базуються в білоруському аеропорту "Мачулищі" і є носіїями балістичних ракет повітряного базування "Кинджал".

Так звані гіперзвукові ракети Х-47м "Кинджал" мають у своєму складі понад 130 іноземних комплектуючих, зокрема інтегральні мікросхеми в них із США, виробництва компанії Analog Device.

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