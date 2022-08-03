У Псковській області РФ водій автобуса продемонстрував справжнє ставлення росіян до "героїв спецоперації". Замість допомоги окупант без кінцівок отримав порцію погроз бейсбольною битою.
Відео з'явилося у мережі.
На кадрах видно, як окупант без кінцівок у військовій формі армії РФ на інвалідному візку під'їхав до автобуса та, ймовірно, прохав про допомогу. Натомість водій відреагував байдужістю.
Окупант: Я воював, діду.
Росіянин: Радий за тебе, треба було не воювати, йо-майо.
Окупант: Так, я ноги втратив.
Росіянин: Та хоч три втрачай, мені все одно.
Окупант: А як же денацифікація, діду?
У підсумку водій вийшов до окупанта з бейсбольною битою, аби прогнати його. На цьому ролик перервався.
Як повідомляв УНІАН, раніше російський генерал нагородив свого сина за провал у війні проти України. Угрупування сина генерала провалило наступ на півночі України.