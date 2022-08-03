Окупанта не пустили в автобус та дали чітко зрозуміти, що його проблеми нікого не цікавлять.

У Псковській області РФ водій автобуса продемонстрував справжнє ставлення росіян до "героїв спецоперації". Замість допомоги окупант без кінцівок отримав порцію погроз бейсбольною битою.

Відео з'явилося у мережі.

На кадрах видно, як окупант без кінцівок у військовій формі армії РФ на інвалідному візку під'їхав до автобуса та, ймовірно, прохав про допомогу. Натомість водій відреагував байдужістю.

Окупант: Я воював, діду.

Росіянин: Радий за тебе, треба було не воювати, йо-майо.

Окупант: Так, я ноги втратив.

Росіянин: Та хоч три втрачай, мені все одно.

Окупант: А як же денацифікація, діду?

У підсумку водій вийшов до окупанта з бейсбольною битою, аби прогнати його. На цьому ролик перервався.

Як повідомляв УНІАН, раніше російський генерал нагородив свого сина за провал у війні проти України. Угрупування сина генерала провалило наступ на півночі України.

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