Кількість тих, хто звільняється з військової служби, постійно зростає

Командування ЗС РФ продовжує скорочувати свої військові частини через неможливість компенсувати втрати серед особового складу.

Про це повідомляє журналіст Роман Цимбалюк в Telegram.

Кількість тих, хто звільняється з військової служби (в основному намагаються звільниться за станом здоров'я або закінчення контракту), постійно зростає, додав він.

"Так, у 69-й окремій бригаді прикриття 35-ї загальновійськової армії скорочують по одному взводу в кожній роті. В подальшому, не виключають скорочення декількох рот", - розповів журналіст.

Війна в Україні: актуальні дані

Росія зосередилася на захопленні Донбасу. 20 серпня ворог здійснив ряд провальних наступів на сході України. Станом на вечір суботи бої тривали на Бахмутському напрямку.

Вчора в окупованому Криму протягом усього дня працювала рашистська система ППО. У небі над півостровом нібито збивали БПЛА невстановленого походження.

Бажання РФ посилити захист окупованого Криму відверне їхні сили від лінії фронту, вважають аналітики з Інституту вивчення війни.

20 серпня Росія завдала чергових ударів по Миколаєву, потрапивши в цивільну багатоповерхівку. Багато постраждалих.

Через втрати і неможливість оголосити в Росії мобілізацію командування ЗС РФ готує ще 50 батальйонів з добровольцями для відправки в Україну.

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