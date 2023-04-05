Україна як і раніше володіє значним мобілізаційним потенціалом, зазначив глава МВС Клименко.

Україна готує 40 тисяч бійців штурмової бригади для весняного контрнаступу, йдеться в матеріалі Reuters.

Нові бригади, сформовані МВС, будуть битися разом з частинами регулярної армії, посиленими новими західними бойовими танками, і тисячами свіжих солдатів, навчених союзними арміями за межами України.

Бригади матимуть назви: "Ураган"," Спартанець"," Червона Калина", "Рубіж", "Лють", "Азов" і "Кара-Даг" (гора в Криму).

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Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив агентству, що, на його думку, Україна як і раніше володіє значним мобілізаційним потенціалом і що серед рекрутів є жінки, люди без військового досвіду, а також колишні поліцейські і військовослужбовці.

Контрнаступ ЗСУ - що відомо

Як писав Politico, в очікуванні весняного контрнаступу Захід продовжує оснащувати Україну сучасним озброєнням, в тому числі БТР і танками, а також інженерним обладнанням. А країни Європи домовилися збільшити виробництво боєприпасів.

Однак президент Чехії Петер Павло визнав, що цього року в України буде тільки одна спроба контрнаступити, тому вона повинна бути вдалою. На нові "походи" проти окупантів у Заходу просто не вистачить ресурсів.

Хоча в НАТО допускають, що Україна зможе деокупувати навіть Крим в цьому році, на це, крім того, покладає надії і український уряд, генерал США Марк Міллі не дуже впевнений у цьому: "Я не кажу, що це неможливо зробити. Я просто кажу, що це дуже складне завдання. Але це їхня мета. Вони, безумовно, мають на це право, це їхня країна. І вони тут на моральній висоті".

Генерал-лейтенант ЗСУ Ігор Романенко нагадав, що перед початком контрнаступу українські сили повинні виконати "домашнє завдання" - виснажити противника і змусити його перейти до оборони. "Ці завдання ще не виконані".

У 2022 році Україна відкинула російські війська з Києва, далі звільнила північний схід і південну частину Херсонської області. Зараз же ЗСУ зв'язали весь наступальний потенціал росіян на Донбасі, в тому числі на Бахмутському напрямку.

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