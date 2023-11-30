Нанесено ураження по 4 районах зосередження особового складу росіян.

Українська авіація та ракетні війська "мінуснули" чергові пункти управління та техніку російських окупантів зі складами.

Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 2 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 пункти управління, 2 склади боєприпасів та 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

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У Генштабі зазначають, що окупанти продовжують атакувати цивільну інфраструктуру України, зокрема вчора завдали удару керованою ракетою Х-31 та 2 зенітними ракетами С-300. Крім того, сьогодні вночі, загарбники знову завдали удару по нашій державі, застосувавши 8 зенітних керованих ракет С-300 та 20 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Нашими захисниками знищено 14 ударних БпЛА.

"Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, триповерховий житловий будинок у місті Мирноград Донецької області та інша цивільна інфраструктура", - повідомив Генштаб.

У зведенні зазначено, що загалом ворог завдав за добу 11 ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Збройні сили України за минулу добу, 29 листопада, ліквідували ще 1180 російських окупантів. Таким чином, як повідомляє Генштаб, станом на сьогоднішній ранок втрати Російської Федерації у війні проти України становлять орієнтовно 328 760 осіб.

Також знищено за добу, що минула, десятки ББМ, танків, БПЛА та автотехніки ворога.

На півдні ЗСУ знищили ворожу вогневу установку вартістю $40 мільйонів. Як зазначалось, окупанти збільшили активність на Таврійському напрямку.

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