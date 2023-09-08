Оборонні позиції росіян створюють серйозні проблеми для українських сил.

Збройні сили України під час контрнаступальних дій на півдні країни успішно виснажують ворожу армію і можуть досягти оперативних успіхів до кінця цього року.

Як повідомляють аналітики Інституту вивчення війни, наступна серія оборонних позицій росіян може виявитися слабкішою, менш замінованою та менш укомплектованою, ніж ті, які вже прорвали українські захисники.

"Однак російська оборона не є однорідною по всьому фронту на півдні України, і оцінки сили наступних російських оборонних позицій можуть бути екстраполяцією, яка базується на обмеженій інформації з невеликих ділянок фронту", - додали експерти ISW у своєму звіті.

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На їхню думку, ЗСУ домагаються тактичних успіхів та успішно виснажують окупаційну армію, яка обороняється, і аналітики продовжують оцінювати, що контрнаступ ЗСУ "може призвести до оперативних успіхів у 2023 році, але наступні серії російських оборонних позицій, як і раніше, створюють серйозні проблеми для українських сил, і на окремих ділянках можуть бути міцно утримані".

Контрнаступ ЗСУ - останні новини

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські захисники мають успіхи на Мелітопольському напрямку, однак про них поки не говорять у публічному просторі.

Екс-спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер, вважає, що контрнаступ українських військ відбувається "методично і добре".

Bloomberg вважає, що західна критика темпів контрнаступу передчасна і грає на руку Путіну.

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