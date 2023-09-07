Відмовившись від підтримки України зараз, Захід врятує Путіна, що припертий до стіни.

Повільні темпи українського контрнаступу не означають, що він повністю провалився, а нещодавні здобутки української армії спростовують "глухий кут" у війні та доводять необхідність подальшої підтримки України партнерами із Заходу. Про це пише американське видання Bloomberg.

"Після повільного початку літній контрнаступ України демонструє ознаки прориву. Її військові пробили російську оборону на півдні, а ключові цілі на контрольованих Росією територіях опинилися в зоні досяжності. Ці здобутки відбуваються навіть тоді, коли деякі західні офіційні особи попереджають, що війна наближається до глухого кута — і що подальші поставки військової допомоги є марними. У будь-якому разі прогрес контрнаступу підсилює те, чому США та Європа повинні посилити тиск на Володимира Путіна та надати Україні необхідну допомогу для перемоги", – йдеться у публікації.

Видання зазначає, що контрнаступ пройшов не так швидко, як сподівався Захід, але відчуття невдачі є результатом завищених сподівань через блискавичні успіхи ЗСУ в перший рік війни. Крім того, Росія цього разу добре підготувалася до оборони і мобілізувала додаткові війська.

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"Усе це не означає, що підтримка США та Європи була марною. Незважаючи на дефіцит боєприпасів, обмежену авіаційну силу та недостатні можливості розмінування, українські сили спричинили величезні витрати, завдавши ударів по російським матеріально-технічним центрам і командним центрам", – пише видання, нагадуючи про територіальні здобутки останнього часу.

На думку авторів публікації, навіть якщо ЗСУ не зможуть деокупувати всю українську територію, поставивши під загрозу ударів усі російські військові цілі в Криму та на Донбасі, Київ матиме значно сильнішу позицію на можливих переговорах, ніж зараз. Але це означає, що Захід має продовжити підтримку України.

Bloomberg попереджає, що альтернатива цьому – досить "похмура". Адже Путін робить ставку на те, що він може зробити витрати на підтримку України непідйомними для Заходу.

"Для України не є серйозним варіантом відмова від боротьби за відновлення повного контролю над своєю територією. Зменшення допомоги від США зараз, за що виступають деякі республіканці, дасть Путіну відстрочку в той час, коли український контрнаступ набирає обертів, а російська економіка похитнулася", – йдеться у публікації.

Український контрнаступ – останні новини

Як писав УНІАН, на думку західних чиновників, Росія вже програла війну і стала ослабленою державою після того, як не змогла досягти своїх початкових цілей вторгнення в Україну. Тим не менш, це не означає, що боротьба скоро скінчиться.

На думку аналітика Центру аналізу європейської політики Яна Калберга, ЗСУ треба пройти ще 10-15 км, щоб артилерія могла упевнено заблокувати російську логістику між Мелітополем та Донбасом. Для того, щоб перекрити так званий "сухопутний коридор" в Крим, визволяти Мелітополь не обов’язково.

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