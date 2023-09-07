За його словами, українські війська просуваються "методично і добре", досягаючи успіху за дуже складних обставин.

Контрнаступ українських військ відбувається "методично і добре". Таку заяву зробив екс-спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.

"Те, що зробила Україна, я вважаю досить успішним, – вивела з ладу російські лінії постачання боєприпасів, палива, продовольства. Мости, дороги. Це робить дедалі складнішим для РФ утримання своїх військ, проведення ротації", – цитує його заяву під час зустрічі з журналістами в Амерікан Юніверсіті Київ "Суспільне".

Він додав, що російські окупанти під тиском Сил оборони України змушені оборонятися на великій території, що не дає ворогу зосередитися на якійсь певній ділянці.

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"Україна дуже обережно ставиться до захисту своїх солдатів, тому дуже методично й повільно проходить через мінні поля, щоб не втратити бійців. Навіть за цих обставин вони просунулися на кілька кілометрів і подолали деякі з перших ліній оборони. І я думаю, що ми побачимо продовження цієї тенденції", – наголосив Волкер.

При цьому він зауважив, що критика темпів українського контрнаступу є невиправданою. За його словами, українські війська просуваються, досягаючи успіху за дуже складних обставин.

"Україна досягає успіху за дуже складних обставин, без повітряного прикриття, без артилерійських систем найбільшої дальності, які ми могли б надати, і роблячи це обережно, щоб зберегти життя. Це насправді дуже вражає. Я не сумніваюся, що Україна здатна перемогти", – резюмував колишній спецпредставник американського Держдепу.

Війна в Україні: важливі новини з передової

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські захисники мають успіхи на Мелітопольському напрямку. Про них поки не говорять у публічному просторі. Водночас на Купʼянському та Лиманському напрямках ворог накопичує сили для нової спроби активізувати свій наступ.

Крім того, у Генштабі ЗСУ розповіли, що Сили оборони штурмують позиції росіян та просуваються на південь від Бахмута на Донеччині. Зазначається, що оперативна обстановка на півдні та сході України складна.

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