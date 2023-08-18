Зазначається, що українські війська вже подолали мінне поле загарбників на північ від міста.

Збройні сили України вже просуваються в напрямку окупованого міста Токмак Запорізької області. Воно є ключовим пунктом на шляху то Мелітополя.

"Українські війська подолали російське мінне поле на північ від Токмака і наразі вступають у бій із першою лінією російської оборони, яка утримує місто", — повідомляє CBS News із посиланням на неназваних американських чиновників.

У виданні нагадали, що Мелітополь входить до стратегічних цілей ЗСУ, оскільки це важливий транспортний вузол, який веде до окупованого Криму. Зазначається, що звільнення Токмака з подальшим просуванням до Мелітополя буде складним завданням для українського контрнаступу. Однак наголошується, що з початку літа ЗСУ домагаються все більших успіхів

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Як раніше повідомляв УНІАН, протягом доби на фронті відбулось 30 бойових зіткнень. ЗСУ ліквідували вже 256 510 окупантів.

За даними американських аналітиків, російські сили доклали значних зусиль, ресурсів та персоналу для утримання Роботиного та Урожайного, тому останні успіхи України у цих районах свідчать про деградацію російської оборони. Імовірність того, що російським силам доведеться відійти на другорядні підготовлені оборонні позиції без суттєвої підтримки у разі прориву українських військ, зростає.

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