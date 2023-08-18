Ці спроби, як і наступи на інших напрямках, були безуспішні.

На Шахтарському напрямку російські окупанти здійснили безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області, про звільнення якого було повідомлено 16 серпня.

Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, що протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень на фронті.

Зазначається, що на Куп’янському напрямку противник вів наступальні дії в районі Синьківки Харківської області, а на Лиманському напрямку - в районі Білогорівки Луганської області. Успіхів окупанти не мали.

Відео дня

За даними Генштабу, противник вів безуспішні наступальні дії північно-східніше Оріхово-Василівки Донецької області (Бахмутський напрямок) та південно-східніше та східніше Новокалинова Донецької області (Авдіївський напрямок).

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Красногорівки Донецької області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Україна продовжує отримувати військове посилення у вигляді важкої техніки, артилерії та засобів протиповітряної оборони.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення знищено вже 256 510 окупантів.

Водночас українські ДРГ на Лівобережжі Херсонщини довели окупантів до параної.

Вас також можуть зацікавити новини: