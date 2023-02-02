Осколкова мінометна міна калібру 82-мм призначена для ураження живої сили ворога на відстані до 4500 м.

Українські військові отримали мінометні міни калібру 82-мм виробництва "Укроборонпрому".

Про це повідомили у Державному концерні та опублікували відповідне відео. На ньому видно, як військові відкривають ящик з боєприпасами та починають підготовку до їхнього застосування.

Як зазначили на підприємстві, серійне виробництво 82-мм осколкових мін налагоджено на потужностях однієї з країн-членів НАТО.

Відео дня

Осколкова мінометна міна калібру 82-мм призначена для ураження живої сили ворога на відстані до 4500 м. На підприємстві зазначили, що боєприпаси серйозно удосконалили. "Укроборонпром" повідомив, що під час випробувань кількість смертоносних осколків, зафіксованих на щитах мішеней та на майданчику мішеневої обстановки, була у 2-2,5 раза більшою, ніж повинна мати штатна міна.

"Розміри та форма осколків також кращі за штатні", – розповіли представники концерну.

Новинки "Укроборонпрому"

Раніше в Україні розпочалося серійне виробництво вітчизняних боєприпасів. Йдеться про дуже дефіцитні калібри, серед них і 152 міліметри. Снаряди українського виробництва виготовляють за технологіями НАТО, потужності розташовані як в Україні, так і в країнах-партнерках.

Секретар РНБО заявляв, що Україна налагодила виробництво снарядів калібру 152 міліметри та 122 міліметри у промислових масштабах.

11 січня стало відомо, що Україна налагодила випуск мінометних снарядів 82-мм на території НАТО. А 18 січня менеджер проектів державного оборонного концерну Олег Болдирєв розповів, що ця 82-мм міна вражає живу силу, легкі укріплення й неброньовану автотехніку. Вона летить до 4,5 км. Це - дуже гарна зброя для боїв в умовах забудов. Метал, з якого вона зроблена - чавун.

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