Наголошується, що мова йде, зокрема, про ремонти різної складності - просто неба, за будь-якої погоди, вдень та вночі.

Виїзні ремонтні бригади державного концерну "Укроборонпром" відновлюють 90-95% військової техніки безпосередньо на лінії зіткнення або в "сірій" зоні.

Про це повідомляє прес-служба держконцерну.

"Виїзні ремонтні бригади відновлюють 90-95% військової техніки безпосередньо на лінії зіткнення або у "сірій" зоні. Це ремонти різної складності, просто неба, за будь-якої погоди, вдень та вночі. Особистий рекорд рембригади на цьому відео - сім відновлених машин за добу трьома особами", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

Зазначається, що ремонтні бригади відновлюють як українську, так і російську трофейну техніку.

Часто у трофейних зразках бронетехніки наші військові знаходять награбовані росіянами речі: пилососи, чайники, кавоварки.

Війна в Україні: ремонт озброєння

Ще в перші місяці війни в Україні підприємства державного концерну "Укроборонпром" освоїли ремонт захопленої у російських окупантів важкої військової техніки. Йдеться, зокрема, про системи реактивного залпового вогню "Смерч" та "Ураган", а також зенітно-ракетний комплекс "Оса".

Раніше УНІАН писав, що ремонт зброї ЗСУ, поставленої Заходом, часто відбувається дистанційно. Американські фахівці в Польщі дають поради українським військовим через чати захищених додатків.

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський під час брифінгу з болгарським прем'єр-міністром Кирилом Петковим заявив, що українська військова техніка ремонтуватиметься на виробничих потужностях Болгарії. Це дозволить забезпечити швидкість і якість лагодження.

Згодом парламент Болгарії затвердив рішення про ремонт української військової техніки на своїх оборонних підприємствах, однак про надання озброєння і боєприпасів Україні не йдеться.

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