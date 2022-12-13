Виїзні ремонтні бригади державного концерну "Укроборонпром" відновлюють 90-95% військової техніки безпосередньо на лінії зіткнення або в "сірій" зоні.
Про це повідомляє прес-служба держконцерну.
"Виїзні ремонтні бригади відновлюють 90-95% військової техніки безпосередньо на лінії зіткнення або у "сірій" зоні. Це ремонти різної складності, просто неба, за будь-якої погоди, вдень та вночі. Особистий рекорд рембригади на цьому відео - сім відновлених машин за добу трьома особами", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ремонтні бригади відновлюють як українську, так і російську трофейну техніку.
Часто у трофейних зразках бронетехніки наші військові знаходять награбовані росіянами речі: пилососи, чайники, кавоварки.
Війна в Україні: ремонт озброєння
Ще в перші місяці війни в Україні підприємства державного концерну "Укроборонпром" освоїли ремонт захопленої у російських окупантів важкої військової техніки. Йдеться, зокрема, про системи реактивного залпового вогню "Смерч" та "Ураган", а також зенітно-ракетний комплекс "Оса".
Раніше УНІАН писав, що ремонт зброї ЗСУ, поставленої Заходом, часто відбувається дистанційно. Американські фахівці в Польщі дають поради українським військовим через чати захищених додатків.
Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський під час брифінгу з болгарським прем'єр-міністром Кирилом Петковим заявив, що українська військова техніка ремонтуватиметься на виробничих потужностях Болгарії. Це дозволить забезпечити швидкість і якість лагодження.
Згодом парламент Болгарії затвердив рішення про ремонт української військової техніки на своїх оборонних підприємствах, однак про надання озброєння і боєприпасів Україні не йдеться.