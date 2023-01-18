Артилерійська осколкова міна 82-мм призначена для ураження живої сили ворога з міномета на відстані до 4500 метрів.

У студії "Сніданку з 1+1" презентували розробку "Укроборонпрому" – осколкову міну. Менеджер проектів державного оборонного концерну Олег Болдирєв пояснив, чи зможе цей боєприпас змінити хід війни.

Ця 82-мм міна вражає живу силу, легкі укріплення й неброньовану автотехніку. Вона летить до 4,5 км. Це - дуже гарна зброя для боїв в умовах забудов. Метал, з якого вона зроблена - чугун.

"Фішка нашої міни в тому, що вона абсолютно повторювана від партії до партії, вони ідентичні. В СРСР допускали відхилення, а тепер все інакше", - каже Болдирєв.

Він зазначив, що їхнє завдання - виготовляти всю номенклатуру боєприпасів для артилерії.

Новинки "Укроборонпрому"

Раніше в Україні розпочалося серійне виробництво вітчизняних боєприпасів. Йдеться про дуже дефіцитні калібри, серед них і 152 міліметри. Снаряди українського виробництва виготовляють за технологіями НАТО, потужності розташовані як в Україні, так і в країнах-партнерках.

Також потішила новина про те, що фахівці "Укроборонпрому" розробили "олівець" для розмінування.

Секретар РНБО заявляв, що Україна налагодила виробництво снарядів калібру 152 міліметри та 122 міліметри у промислових масштабах.

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