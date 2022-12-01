Загарбник загинув від уламка танкового снаряда.

Українські воїни ліквідували ветерана-афганця Олександра Артем'єва з 9-ї роти. Його "денацифікував" український танк під Херсоном.

Як повідомляє російський Телеграм-канал "База", 56-річний Артем'єв служив в Афганістані з 1984 року, а незадовго до історичного бою за висоту 3234 він закінчив службу і повернувся додому.

"У серпні Олександр вирішив вирушити на СВО добровольцем. Ніхто з близьких не здивувався, що чоловік ухвалив таке рішення: за їхніми словами, Олександр не хотів дивитися, як в Україні "вмирають молоді пацани", і хотів їх захистити", - йдеться у повідомленні.

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Артем'єва відправили на Херсонський напрямок, а 30 вересня його "денацифікував" танковий снаряд, який прилетів в окоп. Росіяни заявили, що загинув "афганець"-доброволець "героїчно", спробувавши "перестрибнути до товариша, щоб прикрити його". Уламок снаряда смертельно поранив Артем'єва в спину, а його товариша по службі поранило в руку.

Тільки зараз тіло ліквідованого загарбника привезли у Москву для поховання.

Втрати Росії в Україні

Щодня українські захисники ліквідовують сотні російських окупантів. 29 жовтня ЗСУ ліквідували за добу рекордні 950 загарбників. За повідомлення Генерального штабу Збройних Сил України, станом на 1 грудня країна-агресорка вже втратила орієнтовно 89440 військових.

Як спрогнозував президент України Володимир Зеленський, до кінця року Росія втратить убитими 100 тисяч своїх солдатів.

Як зазначили в ОПУ, до 1 грудня незворотні втрати РФ (вбиті, зниклі безвісти, полонені, тяжко поранені та люди з ампутованими кінцівками) досягли близько 200 тисяч.

ЗМІ вдалося встановити імена понад 7500 російських військових, убитих на війні в Україні.

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