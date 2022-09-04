Мер міста Олешки Євген Рищук повідомив, що будівля, в якій знаходився склад, належала зраднику Сальдо.

У Херсоні знищено черговий склад російських окупантів, який знаходився в одному з будівельно-монтажних підприємств.

Про це у Телеграм-каналі повідомив мер міста Олешки на Херсонщині Євген Рищук.

За його даними, "Приліт у будівельно-монтажне управління № 5. Вибухає боєкомплект. Якщо хтось не знав, цей об'єкт - власність Сосальдо", - повідомив він.

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Як повідомляв УНІАН, вчора увечері поряд з Олешками на Херсонщині детонував склад окупантів із боєкомплектом. Детонація тривала шонайменше 30 хвилин.

Також в окупованому Херсоні вкотре пролунали вибухи в районі річкового порту. Очевидці повідомляли про принаймні 8 "прильотів".

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