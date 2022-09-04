Удару було завдано по з'їзду Антонівського мосту на лівому березі.

ЗСУ завдали нових ударів по Антонівському мосту, яким російські окупанти перекидають боєприпаси і техніку до лінії фронту.

Інформація про вибухи з'явилася в місцевих пабліках. Удари підтверджують і підконтрольні розвідці РФ Telegram-канали.

Водночас пропагандистське агентство ТАСС пише про нібито роботу російської ППО.

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Удару було завдано по з'їзду Антонівського мосту на лівому березі. Саме в тій ділянці спостерігаються черги колони техніки російських військ в очікуванні переправ.

Раніше українські сили вдарили по залізничній колії Антонівського мосту.

Також повідомлялося про катастрофу автомобільного Каховського мосту в Херсонській області після серії вибухів. Залізничні колії у вказаній ділянці сильно пошкоджені.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни зосередилися на спробі захопити Донбас. Напередодні Путін встановив нову дату окупації регіону – 15 вересня. Хоч експерти з Інституту вивчення війни сумніваються, що армії РФ це вдасться, враховуючи застопорення у її просуванні.

Зараз ворог веде наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках, росіяни намагаються покращити логістику забезпечення своїх військ.

На півдні противник вів обстріли уздовж всієї лінії фронту.

Силам оборони вдалося успішно відбити атаки ворога в районах населених пунктів Богородичне, Пасіка, Долина, Бахмут, Покровське, Бахмутське, Піски, Первомайське.

Водночас українські війська намагаються не допустити розгортання нових сил ворога у Запорізькій області, ведучи локальні атаки, констатували в Інституті вивчення війни.

Наразі контрнаступ ЗСУ, оголошений 29 серпня, зосереджений на знищенні логістичних шляхів постачання угрупування окупантів на півдні.

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