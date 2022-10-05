Гайдай рекомендував жителям Луганщини, які зараз в окупації, виїхати подалі від лінії фронту або перебувати поряд із укриттями.

Українські військові звільнили від окупантів вже шість населених пунктів в Луганській області.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.

"Українські війська визволили шість населених пунктів Луганщини. Люди з територій, які Росія захопила ще в 2014 році, чекають на ЗСУ", - заявив очільник ОВА. Відео дня

Гайдай рекомендував жителям Луганщини, які зараз в окупації, виїхати подалі від лінії фронту або перебувати поряд із укриттями.

"У глибокому тилу росіян вибухають казарми та склади з боєприпасами. При примусовій мобілізації на Луганщині чоловіків вже не запитують про здоров’я та сімейний стан: забирають і хворих, і багатодітних", - додав він.

Контрнаступ ЗСУ: що відомо

Володимир Зеленський 4 жовтня повідомив, що захисники України звільнили на півдні низку населених пунктів.

"Наші бійці рухаються швидко і потужно", - сказав президент України.

ЗСУ наближаються до Кремінної в Луганській області. На шляху до цього важливого пункту українська армія звільнила село Торське.

Сьогодні, 5 жовтня, голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що деокупація Луганської області почалася, вже кілька населених пунктів звільнені від загарбників.

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