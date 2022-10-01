Збройні сили України підійшли до околиць оточеного Лиману.
Про це свідчить відео, відзняте захисниками.
На кадрах кілька бійців десантно-штурмової бригади з прапором України стоять біля жовто-блакитної стели на в'їзді до міста.
"1 жовтня. Розгортаємо наш прапор, встановлюємо на нашу землю. Лиман!" - вигукнув військовослужбовець.
Сьогодні стало відомо про звільнення п'яти населених пунктів поблизу Лиману: Ямпіль, Новоселівка, Шандриголове, Дробишеве, Ставки.
За словами речника Східного угруповання військ Сергія Череватого, російське угрупування противника у районі Лиману в оточенні.
Лиманський котел - що відомо
Вранці 1 жовтня Інститут вивчення війни писав, що ЗСУ можуть відвоювати у росіян Лиман Донецької області протягом наступних 72 годин.
Напередодні ЗСУ перерізали критично важливі наземні комунікації, що підтримують російські війська в районі Дробишеве-Лиман.
За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, в оточення потрапило понад 5 тисяч військовослужбовців РФ, яким російське командування заборонило відступати. Загарбники готувалися до прориву оточення й виходу через Зарічне в інші окуповані райони.
Відвоювання Лиману дозволить захисникам загрожувати позиціям РФ уздовж західного кордону Луганської області та в районі Сєвєродонецька-Лисичанська.
Рашитські блогери не приховують складного становища російського угрупування, заявляючи, що воно в "оперативному оточенні" та що веде "кругову оборону".