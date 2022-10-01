Напередодні ЗСУ перерізали критично важливі наземні комунікації окупантів.

Збройні сили України підійшли до околиць оточеного Лиману.

Про це свідчить відео, відзняте захисниками.

На кадрах кілька бійців десантно-штурмової бригади з прапором України стоять біля жовто-блакитної стели на в'їзді до міста.

Відео дня

"1 жовтня. Розгортаємо наш прапор, встановлюємо на нашу землю. Лиман!" - вигукнув військовослужбовець.

Сьогодні стало відомо про звільнення п'яти населених пунктів поблизу Лиману: Ямпіль, Новоселівка, Шандриголове, Дробишеве, Ставки.

За словами речника Східного угруповання військ Сергія Череватого, російське угрупування противника у районі Лиману в оточенні.

Лиманський котел - що відомо

Вранці 1 жовтня Інститут вивчення війни писав, що ЗСУ можуть відвоювати у росіян Лиман Донецької області протягом наступних 72 годин.

Напередодні ЗСУ перерізали критично важливі наземні комунікації, що підтримують російські війська в районі Дробишеве-Лиман.

За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, в оточення потрапило понад 5 тисяч військовослужбовців РФ, яким російське командування заборонило відступати. Загарбники готувалися до прориву оточення й виходу через Зарічне в інші окуповані райони.

Відвоювання Лиману дозволить захисникам загрожувати позиціям РФ уздовж західного кордону Луганської області та в районі Сєвєродонецька-Лисичанська.

Рашитські блогери не приховують складного становища російського угрупування, заявляючи, що воно в "оперативному оточенні" та що веде "кругову оборону".

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