Захисники України прорвали російську оборону в районі Ставок.

Російські окупанти терплять великі невдачі. Збройні Сили України практично закінчили оточення ворожих військ в Лимані.

Про котел для окупантів повідомляти Інститут вивчення війни (ISW).

"Українські війська, ймовірно, практично завершили оточення російського угруповання в Лимані і перерізали критично важливі наземні комунікації, що підтримують російські війська в районі Дробишево-Лиман", - зазначено у звіті експертів.

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Так, російські пропагандисти вже завили через те, що захисники України прорвали російську оборону в районі Ставок, в 10 кілометрах на північ від Лиману.. Крім цього, ЗСУ перерізали дорогу Торське-Дробишеве, яка є останнім маршрутом постачання і відходу для російських частин, що утримують лінію на захід від лиману. Окупанти і російські кореспонденти називали ситуацію "надзвичайно складною".

"Російські джерела також продовжували обговорювати українські контрнаступальні операції вздовж річки Оскол на північному сході Харківської області 29 вересня. Російський військовий блогер стверджував, що українські війська намагалися прорвати російську оборону поблизу Харківсько-Луганського кордону в невстановленому місці", - додали аналітики.

Котел у Лимані: як окупанти потрапили в оточення

Раніше УНІАН вже повідомляв, що навколо Лиману (Донецька область) захисники України взяли під контроль шляхи відступу. За словами експерта Defense Express, рашисти не зможуть втекти, адже всі дороги під вогневим контролем.

Крім цього, аналітики вже спрогнозували поразка окупантів на Донеччині. Після Лиману ЗСУ можуть йти в бік Лисичанська, вважають експерти. У Центрі стратегічних комунікацій зазначили, що Збройні Сили України почали звільняти Луганщину і брати в полон "мобіків".

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