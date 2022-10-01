Українська артилерія продовжує блокувати єдиний шлях відходу російських сил на дорозі Кремінна-Торське.

Українські захисники відвоюють Лиман Донецької області, де, за словами самих кремлівських пропагандистів, угруповання ЗС РФ потрапило в "оперативне оточення", протягом наступних 72 годин.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни.

Своїю чергою, російська сторона заявляла 30 вересня про те, що окупанти як і раніше контролюють одну з доріг до Торського, тоді як ЗСУ перекрили дорогу Дробишеве-Торське в районі Ставок.

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Водночас, судячи з опублікованих відео, українська артилерія досягає вогнем частини підрозділів ворога, що тікають дорогою до Торського.

За словами тих же "військових" блогерів, українська артилерія продовжує блокувати єдиний шлях відходу російських сил, що залишився, на дорозі Кремінна-Торське.

Багато пропагандистів стверджували, що відхід росіян з Лиману нагадує за своєю хаотичністю відступ з Балаклії Харківської області.

Російське командування вони критикували за відсутність артилерійської підтримки. За їхніми словами, ЗС РФ обстрілюють Миколаївську область, а не допомагають обороні Лиману.

Лиманський "котел" - що відомо

Ще кілька днів тому західні аналітики заявляли, що ЗСУ, схоже, мають намір оточити російські сили у Лимані Донецької області. Це дозволить захисникам загрожувати позиціям РФ уздовж західного кордону Луганської області та в районі Сєвєродонецька-Лисичанська

Бійці взяли всі шляхи під вогневий контроль, тому у росіян мало шансів повторити масовий відхід з позицій, як це було у Харківській області.

За останніми даними, ЗСУ, ймовірно, практично завершили оточення російського угруповання в Лимані і перерізали критично важливі наземні комунікації, що підтримують російські війська в районі Дробишеве-Лиман.

Російські пропагандисти у своїх соцмережах підтверджують, що їхнє угрупування "в оперативному оточенні" та що загарбники ведуть "кругову оборону".

У Росії ситуацію в Лимані для себе називають "надзвичайно складною".

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила у війні з Україноюв вже понад 59 тисяч своїх бійців і тисячі одиниць техніки.

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