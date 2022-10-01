ЗСУ взяли під контроль п'ять населених пунктів біля Лимана.

У Збройних силах України підтвердили завершення оточення російського угрупування у районі Лиману.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі українського телемарафону.

ЗСУ взяли під контроль п'ять населених пунктів біля Лимана.

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"Російське угруповування в районі Лиману оточене. Населені пункти Ямпіль, Новоселівка, Шандриголове, Дробишеве, Ставки - звільнені, там тривають стабілізаційні заходи", - розповів Череватий.

За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, військові РФ, що базуються в Лимані, звернулися до свого керівництва із проханням вийти, але отримали відмову. В оточенні понад 5 тисяч військових РФ.

Лиманський "котел" - що відомо

Ще кілька днів тому західні аналітики заявляли, що ЗСУ, схоже, мають намір оточити російські сили у Лимані Донецької області. Це дозволить захисникам загрожувати позиціям РФ уздовж західного кордону Луганської області та в районі Сєвєродонецька-Лисичанська

Бійці взяли всі шляхи під вогневий контроль, тому у росіян мало шансів повторити масовий відхід з позицій, як це було у Харківській області.

Напередодні ЗСУ практично завершили оточення російського угруповання в Лимані і перерізали критично важливі наземні комунікації, що підтримують російські війська в районі Дробишеве-Лиман. За підрахунками Інституту вивчення війни, бійці можуть відвоювати населений пункт у найближчі 72 години.

Російські пропагандисти у своїх соцмережах підтверджують, що їхнє угрупування "в оперативному оточенні" та що загарбники ведуть "кругову оборону".

У Росії ситуацію в Лимані для себе називають "надзвичайно складною".

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