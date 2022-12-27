Окупанти безуспішно намагаються оточити Бахмут.

Російській армії поставили завдання вийти на кордони Донецької області до кінця 2022 року.

Про це розовіла заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі інформаційного телемарафону. За її словами, окупанти сконцентрували на Бахмутському напрямку найбільшу кількість своїх сил, військової техніки та озброєння.

"Вони собі поставили завдання до кінця цього календарного року вийти на кордони Донецької області", - сказала вона.

Відео дня

За словами Маляр, російські загарбники не можуть утримувати ту лінію фронту, яку зайняли, тому вибирають певні ділянки, де можуть сконцентрувати максимум зусиль.

"Але ви бачите наскільки мужньо тримається Бахмут, наскільки наші воїни завдають втрати ворогу і він просто не може просуватися далі. Там було незначне просування, але витіснили ворога, і на сьогодні ворог намагається оточити місто, і у нього теж це не виходить", - підкреслила Маляр.

Що відбувається у Бахмуті

Наприкінці листопада у Східному угрупованні військ назвали Бахмут епіцентром головної битви за Україну.

Радник Офісу президента Володимира Зеленського Олексій Арестович заявив, що на цьому напрямку ЗСУ на день "виводять із ладу" ворожий батальйон.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко не виключає, що українська армія може почати контрнаступальні дії на початку наступного року.

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні відзначив, що російські загарбники витрачають усі доступні ресурси, щоб "вичавити хоча б якесь просування" на Донбасі.

Вас також можуть зацікавити новини: