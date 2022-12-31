Очевидці зняли проїзд близько двадцяти вантажівок.

У тимчасово окупованому Маріуполі зафіксували рух ворожої колони техніки. Всі транспортні засоби прямували на північ Донецької області, де проходять бойові дії.

Інформацією про це поділився радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму особистому Telegram-каналі. Він написав: "Фіксуємо рух великої "святкової" колони російської техніки. Вантажівки з поки живою силою і БК. З Росії в напрямку півночі Донецької області. Вперше за останній тиждень".

Андрющенко також опублікував відео, яке триває півтори хвилини. На ньому демонструється проїзд близько двадцяти вантажівок і одного бронеавтомобіля. Найімовірніше, рашисти відправили підкріплення на найскладніші напрямки в Донецькій області.

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Ситуація на фронті: основні подробиці

У Генштабі повідомили, що станом на 31 грудня українські захисники ліквідували 105 960 окупантів. За минулу добу ця статистика зросла на 710 ворогів. ЗСУ також підірвали понад 18 тисяч одиниць техніки противника.

Щодня наші воїни відбивають штурми рашистів у районах кількох населених пунктів. Найбільш запеклі бої йдуть навколо Мар'їнки, Авдіївки та Бахмута — міста-фортеці, яке протягом довгих місяців не можуть захопити окупанти завдяки доблесті титанів з ЗСУ.

У районі Федорівки Херсонської області цього тижня влучним ударом ліквідували 200 рашистів. Інформація про поранених уточнюється.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 30 грудня повідомив: "Провів чергове засідання Ставки (верховного головнокомандувача — УНІАН). Ключове — Донецька, Луганська область, наш Донбас, де йдуть найжорстокіші бої. Бахмут, Соледар, Кремінна. В цілому тримаємо позиції. Є й такі ділянки фронту, де потроху просуваємося".

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