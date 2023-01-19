Так, українська авіація протягом доби завдала 21 удар по районах зосередження окупантів.

Захисники України продовжують "могилізацію" РФ та нищать загарбників, які прийшли на нашу землю з війною. Так, у Генштабі розповіли про нові удари по ворогу. Рашистом протягом доби було дуже спекотно.

"Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 21 удар по районах зосередження ворога та 6 - по позиціях його зенітно-ракетних комплексів", - йдеться в новому зведенні.

Окрім цього у Генштабі розповіли про роботу ракетніків та артилеристів. Вони уразили шість пунктів управління, сім районів зосередження ворога та склад боєприпасів окупантів.

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Втрати РФ в Україні

Як вже повідомляв УНІАН, за минулу добу ЗСУ понад 20 разів успішно атакували російські війська. Також підтверджено збиття ворожого гелікоптера Ка-52.

Зранку у Генштабі повідомили, що за добу ЗСУ ліквідували 760 російських окупантів, 14 артилерійських систем та 10 бойових броньованих машин ворога. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 19 січня 2023 року серед особового складу орієнтовно склали близько 118 тис. 530 осіб.

Окрім цього, підрозділи українських прикордонників ліквідували групу окупантів у Соледарі. Для цього використовувалися безпілотники і артилерія. Українські морпіхи також вдарили по ворогу, внаслідок чого РФ втратила важливий об'єкт та десятки посіпак.

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