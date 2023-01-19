Також підтверджено збиття ворожого гелікоптера Ка-52.

Генеральний штаб Збройних Сил України розповів про нові успішні атаки українських військових по позиціях ворога.

Як йдеться в ранковому зведення, наша авіація протягом минулої доби завдала 13 ударів по районах зосередження противника та 3 – по позиціях зенітно-ракетних комплексів окупантів.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 3 пункти управління, 5 районів зосередження окупантів, 1 склад боєприпасів та 2 інші важливі об’єкти ворога", – додали в Генштабі.

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Водночас підтверджено збиття ворожого гелікоптера Ка-52 та російського гібридного дрона "Мерлін-ВР".

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За попередню добу Збройні сили України уразили 2 пункти управління, декілька зенітно-ракетних комплексів і склад боєприпасів російських окупантів.

Також українські захисники знищили 820 російських загарбників. Загальна кількість ліквідованих загарбників сягнула 117 770 осіб. Крім цього, було знищено 9 танків і 10 бойових броньованих машин.

За оцінкою військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, місячні втрати окупантів у січні можуть стати рекордними і перевищити 18 тисяч тільки вбитими.

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