Ворог втрачаючи позиції продовжую бомбити правий берег.

Минулої доби,14 листопада, Збройні сили України продовжили бойові дії на лівому березі Херсонської області. Згідно з геолокаційними кадрами від 13 листопада, українські війська просунулися до Кринок.

Як повідомляє ISW з посиланням на російських мілблогерів, ЗСУ намагалися розширити зону контролю поблизу Кринок. Крім того, інтенсивні бої точаться біля Пойми, Піщанівки і Підстепного.

"ISW продовжує оцінювати, що українські сили проводять більш масштабні, ніж зазвичай, наземні операції на східному березі Херсонської області з середини жовтня 2023 року, і що українські сили, схоже, здатні утримувати та забезпечувати свої поточні позиції на контрольованому Росією боці Дніпра", - зазначили аналітики.

Відео дня

Зазначається, що 14 листопада окупаційні війська завдали повітряних і артилерійських ударів по правому берегу Херсонської області. Південне оперативне командування України повідомило, що загарбники завдали 5 авіаударів 33 плануючими бомбами по цивільних районах Херсонської області.

Ситуація у Херсонській області

Як повідомляли аналітики ISW, наші воїни змогли перекинути на лівобережжя бронетехніку, а завдяки "діркам" у ППО працює ударна авіація ЗСУ.

Минулої доби повідомлялось, що наші війська зберігають позиції у Кринках та незначно розширили зону свого контролю на південь від населеного пункту.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак також підтвердив, що Сили Оборони захопили плацдарм на лівому березі Дніпра.

Військовий експерт Сергій Грабський пояснив, що відхід ворога на цій ділянці призведе до обвалу південного фронту. А це означає фактично блокування Криму. А також створення передумов для того що Україна "отримає просто феноменальний козир розвитку своєї морської торгівлі".

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