Наші воїни наполегливо намагаються закріпитися поблизу Пойми та Піщанівки.

Українські військові продовжили наземні операції на лівому березі Херсонської області та 13 листопада просунулися вперед.

Як повідомляють у звіті аналітики ISW з посиланням на російських блогерів, ЗСУ наразі зберігають позиції у Кринках та незначно розширили зону свого контролю на південь від населеного пункту.

Водночас, за словами іншого воєнкора, загарбникам вдалося витіснити українських захисників з невстановлених позицій поблизу Кринків. Нібито Сили оборони провели невдалі наступальні маневри поблизу села.

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При цьому ще один мілблогер розповів, що ЗСУ наполегливо намагаються закріпитися поблизу Пойми та Піщанівки. Окупанти використовують вогневу міць, щоб перешкодити перекиданню особового складу та матеріальних засобів українців на лівий берег.

Як зазначається, підрозділи російської 810-ї бригади морської піхоти (Чорноморський флот) діють поблизу Кринків. Раніше вказувалось, що контрнаступальні операції ЗСУ зробили цю бригаду неефективною станом на 22 вересня.

Ситуація у Херсонській області

Начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що необхідно ЗСУ для знищення російських окупантів на лівому березі Херсонської області. Зокрема, високоточна зброя.

Як повідомляли аналітики ISW, ЗСУ змогли перекинути на лівобережжя бронетехніку, а завдяки "діркам" у ППО працює наша ударна авіація.

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