Насамперед ідеться про далекобійне і високоточне озброєння.

Начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що необхідно ЗСУ для знищення російських окупантів на лівому березі Херсонської області.

В ефірі телеканалу FREEДОМ вона зазначила, що Силам оборони України необхідна насамперед далекобійна високоточна зброя, щоб знищувати потенціал російських загарбників на лівобережжі Херсонщини.

"Першочергове - це далекобійне і високоточне озброєння, оскільки російські окупанти ховаються за мирним населенням, і нам дуже важливо потрапляти саме в концентрацію сил ворога, а не нашкодити мирним громадянам, не пошкодити інфраструктуру лівого берега", - сказала Гуменюк.

Вона нагадала, що Головне управління розвідки Міноборони вже неодноразово повідомляло про теракти, які здійснюються окупантами на лівому березі, - вони мінують об’єкти критичної інфраструктури.

"Це відбувається для того, щоб потім, підриваючи ці об’єкти, звинувачувати Сили оборони України в тому, що вони некоректно ведуть визвольну війну, що позбавляють людей благ цивілізації на тимчасово окупованій території", - наголосила речниця.

Саме тому, підкреслила вона, усі повідомлення, які надходять з лівого берега Херсонщини про те, що Сили оборони вразили якийсь об’єкт, треба ретельно перевіряти та довіряти лише перевіреним, достовірним джерелам. Окупант дуже часто використовує інформацію як фактично зброю.

"Те, що вони будуть продовжувати обстріли і правого берега, і лівого берега, можна зупинити тільки в разі, якщо ми зможемо їх максимально далеко вибити. Це означає знищувати їхні тилові ресурси, примушувати їх до переміщення глибше. Це вже відслідковується, на багатьох напрямках росіяни переміщуються туди, де облаштований другий ешелон їхньої оборони, де є залізобетонні конструкції, за якими вони намагаються закріпитися", - розповіла Гуменюк.

Вона додала, що розуміючи, що наближаються холоди, і погода суттєво впливатиме на їхню можливість переміщення по місцевості, російські загарбники вже тяжіють до другого ешелону оборони.

Також, за словами речниці, ЗСУ дуже важливо мати винищувачі та протиповітряну оборону, оскільки авіація, в якій ворог має перевагу сьогодні, завдає дуже серйозної шкоди правому берегу Херсонської області.

"Окупанти б’ють по населених пунктах. Шість-вісім керованих авіабомб - це фактично руйнування до 30 житлових конструкцій. Це дуже серйозний вплив на сільську місцевість", - сказала Гуменюк.

Війна в Україні: новини

Раніше Центр національного спротиву повідомив, що російські окупанти перекинули колишніх бійців приватної військової компанії "Вагнер" під Скадовськ Херсонської області. Там розгорнутий табір, в якому й перебувають найманці.

При цьому, як зазначають у ЦНС, їх нічим не забезпечують, а всі проблеми в тиловому постачанні повністю перекладаються на так званих "волонтерів".

Командування російських окупаційних військ на місцях визначається щодо подальшого застосування цих бійців.

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