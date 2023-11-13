Двомісячна дівчинка з вибуховою травмою голови перебуває у лікарні, за життя її мами лікарі також продовжують боротися.

Сьогодні упродовж дня російські окупанти криють вогнем мирні населені пункти Херсонщини. Внаслідок обстрілів відомо вже про 17 постраждалих, серед яких - кількамісячне немовля, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Наймолодша травмована - двомісячне немовля. Зараз дівчинка знаходиться у лікарні з вибуховою травмою голови середнього ступеня тяжкості. Її дідуся вбила Росія, а за життя мами продовжують боротися лікарі", - зазначив Прокудін.

За його інформацією, зросла кількість постраждалих від удару по центру Херсона. "Після обіду терористи вкрили вогнем центр Херсона. Двоє людей загинули, десятеро - травмовані", - повідомив він.

Відео дня

Ще двоє людей потрапили під обстріл у Бериславі, додав очільник Херсонської ОВА. Прокудін також повідомив про випадок з недопуском до укриття, вислововши сподівання, що заходи реагування будуть вжиті всіма відповідальними особами.

"Отримав неприємну і навіть огидну звістку. Мова йде про ситуацію, коли жінку з дідусем відмовилися пускати в укриття представники однієї з енергетичних компаній. Така поведінка - ганебна і неприпустима! Укриття - для всіх, а не тільки для працівників або відвідувачів. Надіюсь, всі відповідальні особи мене почули і зрозуміли", - зауважив Прокудін.

Ситуація в Херсонській області

Як повідомляв УНІАН, 13 листопада вдень Прокудін інформував, що російська армія вкрила вогнем середмістя Херсона, внаслідок чого двоє людей загинули - 62-річна жінка та 45-річний чоловік. Загалом, на той момент він інформував про 6 постраждалих, з яких двох шпиталізували до хірургічного відділення, ще двоє також були доставлені до лікарні.

Трохи раніше Прокудін повідомляв, що російська армія вкрила вогнем одну з лікарень у Херсоні. Внаслідок обстрілу знищено "швидку" та інші автомобілі.

Також, у передмісті Херсона російська армія завдала удару по автомобілю, в якому після медогляду додому поверталася родина з немовлям. Автівка загорілася: 36-річна мати отримала травматичну ампутацію ніг, медики борються за її життя. Дідусь немовляти загинув – згорів у машині, у маленької дівчинки - мінно-вибухове поранення голови. Прокуратура відкрила кримінальне провадження.

Раніше повідомлялось, що в результаті удару по Бериславу постраждала 70-річна жінка - у неї діагностували вибухову травму та поранення ніг та 49-річний чоловік - струс головного мозку та вибухова травма.

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