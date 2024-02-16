Найважче нашим воїнам на Мар'їнському та Авдіївському напрямках.

Протягом минулої доби, 15 лютого, на фронті між ЗСУ та російськими окупантами відбулося 95 бойових зіткнень.

Як повідомляє Генштаб у ранковому зведенні, на Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 3 атаки ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області. Водночас на Лиманському напрямку бої велись в районах населених пунктів Терни, Ямполівка та Веселе Донецької області. Там стримали 6 атак загарбників.

На Бахмутському напрямку окупаційні війська здійснили 10 атак противника неподалік Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області, але успіху не мали.

Відео дня

"На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Сили оборони протягом минулої доби відбили 28 атак ворога в районах Авдіївки, Ласточкиного та ще 5 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області. Згідно з прийнятим рішенням, відбувається планове підсилення підрозділів та здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках", - розповіли у Генштабі.

На Мар’їнському напрямку росіяни здійснили 34 безуспішних атаки поблизу Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Ще три атаки ЗСУ відбили на Новопавлівському напрямку південніше Пречистівки та в районі Старомайорського Донецької області.

На Херсонському напрямку продовжуються бої - ЗСУ намагаються утримати та розширити плацдарм, а ворог хоче вибити українських військових з їхніх позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 3 безуспішні штурми.

Війна в Україні - останні новини

Росіяни сконцентрували на Оріхівському напрямку (Запорізька область) велике угруповання військ, яке за своєю чисельністю вже переважає сили загарбників під Авдіївкою.

Також РФ збільшує тиск на український плацдарм на лівому березі Херсонщини. Ситуація там залишається досить складною, утримувати плацдарм в умовах постійних штурмів дуже складно

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський заявляв, що станом на 23:00 15 лютого ситуація в Авдіївці складна, але контрольована.

Вас також можуть зацікавити новини: