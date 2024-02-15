Противник атакував на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Новопавлівському напрямках.

Упродовж цієї доби російські окупанти атакували одразу на декількох напрямках ділянки фронту. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Так, протягом доби відбулось 51 бойове зіткнення. Зокрема, на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито атаку в районі населеного пункту Іванівка Харківської області, де противник також завдав авіаційного удару.

Зазначається, що на Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 5 атак біля Тернів, Ямполівки та Веселого Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

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"На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 9 атак в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення", - йдеться у повідомленні.

Також ворог завдав авіаційного удару біля Нью-Йорка Донецької області. Водночас на Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 14 атак в районі Авдіївки та ще 1 атаку неподалік Первомайського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, продовжує спроби захопити Авдіївку.

"Також окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Новоселівка Перша, Очеретине, Бердичі, Орлівка, Ласточкине Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали до 20 населених пунктів, серед них Олександропіль, Новокалинове, Бердичі, Ласточкине, Сєверне Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у Генштабі поінформували, що на Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога поблизу Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут загарбники, за підтримки авіації, 17 разів намагалися прорвати оборону наших військ.

"На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 1 спробу штурму позицій наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Херсон, Інженерне, Велетенське Херсонської області та Очаків Миколаївської області", - розповіли у Генштабі.

Війна в Україні - останні новини

Протягом минулої доби, 14 лютого, відбулося 83 бойових зіткнення. Генштаб розкрив ситуацію на фронті. Так, на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку.

Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони протягом минулої доби відбили 34 атаки ворога в районі Авдіївки та ще шість атак біля Сєверного та Невельського Донецької області.

Водночас на Бахмутському напрямку артилерія зупинила ворожу атаку. Там українські захисники знищили частину особового складу армії РФ. При цьому противник не полишає спроб захопити раніше втрачену Кліщіївку, тому що це панівна висота біля Бахмута.

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