Росія змінила піхотні штурми.

РФ збільшує тиск на український плацдарм на лівому березі Херсонщини, розповіла в ефірі телемарафону начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Ситуація там залишається досить складною, утримувати плацдарм в умовах постійних штурмів дуже складно. Але наші підрозділи з цим впораються. Протягом минулої доби ми бачили підвищену активність, в порівнянні з попередніми днями. Сім штурмів ворог спробував провести, але всі вони були безрезультатними для нього. Техніки продовжують економити, тому більше втрачають особового складу", – розповіла вона.

Гуменюк також додала, що протягом минулої доби в зоні відповідальності ОК "Південь" було знищено 68 окупантів, сім одиниць великокаліберної артилерії та сім одиниць автобронетанкової техніки.

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За словами Гуменюк, це результат і контрбатарейної боротьби України й невдалих російських штурмів. У них беруть участь 10-15 людей без використання техніки. З цієї кількості цілими повертаються тільки 30%.

"Це піхотні штурми, адже ворог позначив для себе, що просування Сил оборони незворотне, бронетехніка наша все одно приїде на лівий берег і тоді вже їм знадобиться їхня. А та, яку вони втратили напочатку штурмів, коли робили все за класикою тактики проведення таких дій, вона вишикувана у вигляді пам'ятки для ворога вздовж Олешківської траси про те, що використовувати її там безрезультатно", – сказала Гуменюк.

Також, вона додала, що Україна не спостерігає збільшення російського угруповання на цьому напрямку.

"Вони використовують той ресурс, який у них є. У нашій зоні відповідальності, до Запорізької області, це десь 70 тисяч. Але це не вздовж лінії вони стоять плече в плече. А це підрозділи, які з глибиною тилу розташовані і можуть бути підтягнені у випадку втрат. Фактично це ми і спостерігаємо. Штурмові дії, завдані втрати, перегрупування, підтягування додаткового резерву, спроби нових штурмів", – підсумувала Гуменюк.

Український плацдарм на лівому березі Херсонщини - що відомо

У листопаді минулого року Україна офіційно повідомила про створення плацдарму неподалік населеного пункту Кринки Херсонської області.

З того часу РФ не втрачає надії ліквідувати плацдарм, щодня проводячи штурми українських позицій. Втім, усі вони виявляються невдалими. На думку експерта Олександра Коваленка, цей плацдарм виконує дві важливі функції.

На думку німецького експерта Юліана Рьопке, плацдарм у Кринках на лівому березі Херсонської області став однією з найбільших пасток для російських окупантів від ЗСУ за всю війну.

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